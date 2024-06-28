Kütahya'da LGS'de tam puan alan öğrenci başarısını planlı çalışmaya borçlu

Kütahya'da, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Enes Malik Önsay, başarısını planlı çalışmaya ve sosyal medyadan uzak durmaya borçlu olduğunu bildirdi.

Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde ortaokul eğitimi veren Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu bitiren Önsay, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başaran 352 öğrenciden biri oldu.

Önsay, gazetecilere, LGS sınavında başarılı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Başarısında öğretmenleri ve ailesinin büyük payının bulunduğunu belirten Önsay, "Sınava planlı çalıştım ve bu sayede de başarıya ulaştım. Aslında sorular zordu ancak dikkatimi tamamen sorulara verdim. Sınavda başarılı olmamın bana göre en büyük faktörü sosyal medya ve internetten, oyunlardan uzak durmamdı." diye konuştu.

Önsay, sınava hazırlık sürecinde beslenmesine ve uyku düzenine de çok dikkat ettiğini vurguladı.

Çok çalışmaktan ziyade planlı çalışmasının başarıyı getirdiğini anlatan Önsay, "Sadece Milli Eğitim Bakanlığının okullarda açtığı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katıldım. Bu kurs bana yeterli oldu." dedi.

Önsay, İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumak istediğini sözlerine ekledi.

Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ozan Tekin ise Enes Malik Önsay'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Onun, 4 yıl boyunca planlı, özverili ve sabırlı çalışmasının karşılığını aldığını dile getiren Tekin, "Enes'in başarısında öğretmenlerimiz ve ailesinin de büyük katkıları oldu. Okul olarak eğitimde marka, başarıda öncü düsturumuzla Enes gibi birçok öğrencimizin aynı başarıyı göstermeleri için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.