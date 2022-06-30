LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret - Haberler

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LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrencilerden Ahmet Furkan Pekşen, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrencilerden Ahmet Furkan Pekşen, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Çarşamba Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencisi Ahmet Furkan Pekşen, Doğan'ı ziyaret etti.

Doğan, Pekşen'i tebrik ederek, "Öğrencilerimizle, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ahmet Furkan kardeşimiz çok çalışmış, çok emek vermiş. Çarşamba'mızın gururu oldu. İnşallah ileride daha büyük başarılarını duyarız. Gençlerimizin yanlarında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Ahmet Furkan Halit Doğan LGS Güncel Haberler

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