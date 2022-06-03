LGS sınavı öncesi Zuharatbaba Türbesi'nde dua ettiler - Haberler

LGS sınavı öncesi Zuharatbaba Türbesi'nde dua ettiler LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi öğrenciler ve veliler Zuharatbaba Türbesi'ne gelerek dua etti. LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi öğrenciler ve veliler Zuharatbaba Türbesi'ne gelerek dua etti. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Yüzbinlerce öğrencinin girmesi beklenen sınav öncesi bazı öğrenci ve veliler Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti. Torunu için dua etmeye gelen Fatma Sezgin, "Torunum için geldim. Bütün okuyan çocuklarımızın yolları bahtları açık olsun." dedi. Meliha Yamalı, "6 torunum var. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin. Ben de koronavirüs geçirdim. Allah bana da şifalar versin. Buraya şifa dilemeye geldik. Torunum sınava girecek. Allah'tan ona zihin açıklığı diliyorum." diye konuştu. LGS sınavına girecek Muhammet Emrah Kuyucu ise "Güzel bir yer hedefledim. Allah'ın kudreti sonsuzdur. O yüzden dua etmeye geldim. Allah elbet bana kuvvet ve zeka verecektir. 370'in üstünde puan hedefliyorum. Bütün sene çalıştım. Hedefim pilotluk." dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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