LGS Sınavı İzmir ve Çevresinde Başladı

İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

İzmir'de 45 bin 851 öğrencinin katıldığı sınav kent genelinde 186 okul ve 2 bin 975 salonda yapıldı.

Yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara gelen öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Aydın'da üçüzler aynı salonda sınav heyecanı yaşadı

Aydın'da ise 17 ilçede toplam 42 okulda 10 bin 514 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.

Aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından sınav salonlarına girdi.

Germencik ilçesinde üçüzler Ecrin, Elvin ve Elif Gökalp de aynı salonda sınav heyecanı yaşadı.

Elvin Gökalp, iki kardeşiyle doktor olmak istediklerini ifade etti.

Manisa'da öğrenci Belediye Başkanının makam aracıyla sınava ulaştırıldı

Manisa'da da 15 bin 860 öğrencinin katıldığı sınav kent genelinde toplam 72 okul ve 979 salonda gerçekleştirildi.

Öte yandan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, sınav öncesi okulları ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi.

Makine Kimya-Hüseyin Çamptepe Ortaokulunda kimliğini evde unutan bir öğrenci, Belediye Başkanı Kara'nın makam aracıyla, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi alınarak okula ulaştırıldı.

Denizli

Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 11 bin 265 öğrenci katıldı.

Sınav, kentte 19 ilçede toplam 51 okulda 767 salonda gerçekleşti.

Çocuklarının sınavını bitirmesini bekleyen veliler ise okul çevrelerinde bekledi.