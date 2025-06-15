LGS Sınavı İstanbul'da Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu İstanbul'da da başladı.

Kentteki 581 okulda 188 bin 129 öğrencinin girdiği, iki oturumlu sınav için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullara geldi.

Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi.

Yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartı ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalarına izin verilen öğrenciler, görevlilerin kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

Bazı veliler, okul çevrelerinde yanlarında getirdiği sandalyelerde otururken bazıları da araçlarında heyecanla beklemeye başladı.

Okul önünde bekleyenler arasında yer alan Ufuk Enes Günaydın, kardeşinin tüm yıl bu sınav için hazırlandığını söyledi.

Onun için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Günaydın, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kızı sınava giren Ayşenur Dağlı ise çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Kızım 2 yıldır emek veriyor. 6. sınıf biraz daha rahattı, 7. ve 8. sınıflarda ciddi emekler verdi. Seçkin bir okulda okusun istiyoruz. Hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Okul, dershane ve takviye dersler aldırdık. Motivasyon konuşmaları yaptık. Hepimizin annesinin söylemesi gereken, koşulsuz sevgimizi anlatan cümleleri onun için kurduk." dedi.

Sınava giren Serpil Berra Dağlı ise "Kazanırsam çok iyi olur. Kazanamazsam da problem yok. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni 2 senedir istiyordum. Gelirse çok mutlu olurum." diye konuştu.

Öğrencilerden Dua Abdellaoui ise tüm yıl emek verdiği bu sınava bugün girip artık yaz tatili yapmak istediğini söyledi.

Sene içinde zorlandığı zamanlar olduğunu dile getiren Abdellaoui, şunları kaydetti:

"Zor bir dönem geçirdik ama bugün artık son noktayı koymak istiyorum. Çünkü çok emek verdim. Umarım emeklerimin karşılığını bugün alacağım. Sınavdan sonra umarım istediğim yere yerleşirim. Sınavı daha görmediğim için şimdi hedef belirtmek istemiyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır, hep beraber umarım güzel bir sınav geçiririz."

Bahçelievler Kuleli Ortaokulu, Avcılar Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Taksim Ortaokulu ile Ümraniye Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde de çocuklarını sınava getiren veliler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bazı veliler ise okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarının sınavının iyi geçmesi için dualar etti.

Öğrenciler 2 oturumda toplam 90 soru çözecek

Türkiye saati ile 09.30'da başlayan birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.