LGS Sınavı Heyecanı: Öğrenciler Sınav Yerlerine Ulaşmakta Zorlandı

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8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sabah 09.30'da başladı. Bazı öğrenciler, sınav yerlerine gitmekte zorluk yaşadı. Polis, öğrencileri okullarına ulaştırmak için yardımcı oldu.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının heyecanı sabah 09.30'da başladı. Bazı öğrenciler, sınav yerlerine gitmekte zorlandı. Polisler, öğrencileri de alarak sınava girecekleri okullara götürdü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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