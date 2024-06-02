LGS Sınavı Heyecanı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Yaşandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav merkezlerine gelen öğrenciler için sınav başlarken aileleri kapıda heyecanla bekledi.

Konya'da 29 bin öğrencinin katıldığı sınav, kent genelinde 104 okulda, 1683 salonda yapıldı. Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi. Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Afyonkarahisar'da sınava 6 bin 841 öğrenci katıldı. Sınav, kentteki 36 okulda, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Aileler, okul çevresinde çocuklarının sınavı bitirmesini bekledi. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilere başarı diledi.

Karaman'da da 2 bin 930 öğrenci, 180 salonda sınava girdi. Öğrenciler, okul girişinde görevlilerce karşılanarak belgeleri kontrol edildikten sonra sınıflara alındı. Veliler okul çevresinde dua ederek bekledi.

Aksaray'da, 20 okulda 298 salonda 5 bin 420 öğrenci sınava girdi. Öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflardaki yerine alındı. Veliler ise sınava giren çocuklarını okul kapılarında dua ederek bekledi.