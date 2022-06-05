Lgs Sınavı Bitti, Öğrenciler Soruları Kolay Buldu - Haberler

GAYE ŞEYMA CAN- FAHRETTİN ÖZTÜRK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bugün yapıldı. Sınava, 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrenci katıldı. İstanbul'da sınavdan çıkan öğrenciler soruların beklediklerinden kolay olduğunu söylediler.

1 milyon 236 bin 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 90 sorudan oluşan 155 dakikalık LGS sınavı yurt genelinde yapılan sınav 2 oturumda gerçekleşti. 09.30'da başlayan ilk oturumda; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru için 75 dakika süre verildi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru için 80 dakika süre verildi. Sınav 12.50'de bitti.

ÖĞRENCİLER SORULARI KOLAY BULDU

İstanbul Şişli'deki İstanbul Ortaokulu'nda sınavdan çıkan öğrenciler sınavın bekledikleri gibi olduğunu, geçen yıla göre daha kolay soruların sorulduğunu ve bekledikleri puanları alabileceklerini söylediler.

ANKA / Güncel