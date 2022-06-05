Lgs Sınavı Bitti, Öğrenciler Soruları Kolay Buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lgs Sınavı Bitti, Öğrenciler Soruları Kolay Buldu

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bugün yapıldı. Sınava, 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrenci katıldı. İstanbul’da sınavdan çıkan öğrenciler soruların beklediklerinden kolay olduğunu söylediler.

GAYE ŞEYMA CAN- FAHRETTİN ÖZTÜRK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bugün yapıldı. Sınava, 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrenci katıldı. İstanbul'da sınavdan çıkan öğrenciler soruların beklediklerinden kolay olduğunu söylediler.

1 milyon 236 bin 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 90 sorudan oluşan 155 dakikalık LGS sınavı yurt genelinde yapılan sınav 2 oturumda gerçekleşti. 09.30'da başlayan ilk oturumda; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru için 75 dakika süre verildi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru için 80 dakika süre verildi. Sınav 12.50'de bitti.

ÖĞRENCİLER SORULARI KOLAY BULDU

İstanbul Şişli'deki İstanbul Ortaokulu'nda sınavdan çıkan öğrenciler sınavın bekledikleri gibi olduğunu, geçen yıla göre daha kolay soruların sorulduğunu ve bekledikleri puanları alabileceklerini söylediler.

ANKA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title