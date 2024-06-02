LGS Sınavı Başladı

(ANKARA) - Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında okumak isteyen 8. sınıf öğrencisi 1 milyon 38 bin 192 adayın başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

Sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılıyor. Öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İki oturum halinde yapılacak sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.