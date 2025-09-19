LGS Sınav Soruları Ders Kitaplarıyla Tam Uyumlu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın sorularına yönelik hazırlanan raporda, soruların tamamının, Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştüğü belirlendi.

MEB tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da gerçekleştirilmiş, 963 bin 142 öğrenci sınava katılmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sınavın sorularına yönelik analiz raporu hazırlandı.

Soruların kapsamı ve hazırlık çerçevesinin değerlendirildiği raporda, ders kitaplarında yer alan örnekler ile merkezi sınavda çıkan sorular, 8'inci sınıf öğretim programı ders ve kazanımları doğrultusunda karşılaştırıldı.

Raporda, soruların 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlandığı ve tamamının ücretsiz dağıtılan MEB'in ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştüğü belirlendi.

Rapora göre, öğrencilere yöneltilen okuduğunu anlama, yorum yapma, problem çözme ve analiz becerilerini ölçmeye yönelik sorular, 8'inci sınıf ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, konuların işleniş biçimleri, konularla ilgili metin ve etkinlikler dikkate alınarak hazırlandı.

Ders kitapları temel kaynak

Analiz raporuna göre, sınavın hazırlık sürecinde ders kitapları temel kaynak olarak kullanıldı.

Bu doğrultuda öğrencilerin sınavda karşısına yalnızca müfredata ve sınıf içi derslerde işlenen konulara dayanılarak hazırlanan sorular çıkarken, sürpriz içeriklerle karşılaşılmadı.

Böylece öğrenciler, ek kaynaklara ihtiyaç duymaksızın derslerde işlenen konularla doğrudan bağlantılı sorularla karşılaşmış oldu.