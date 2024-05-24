LGS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul" üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.