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LGS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul' üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul" üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul LGS Eğitim Güncel Haberler

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