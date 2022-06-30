LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. AA / Selma Kasap - Güncel LGS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. - Haberler

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