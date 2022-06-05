LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - Haberler

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LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

AA - Selma Kasap - Güncel
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

AA / Selma Kasap - Güncel

milli eğitim bakanlığı LGS Güncel Haberler

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