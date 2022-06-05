LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - Haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
AA - Selma Kasap - Güncel
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
AA / Selma Kasap - Güncel