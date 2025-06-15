LGS Kapsamındaki Merkezi Sınavın İlk Oturumu Başladı

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Liseli olmak isteyen 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen LGS merkezi sınavının ilk oturumu, 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin katılımıyla başladı. Sınav Türkiye genelinde 973 merkezde, toplam 62 bin 693 salonda uygulanıyor.

Lgs kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı

ANKARA - Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen merkezi sınav başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu başladı. 1 Milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda uygulanıyor. Bu çerçevede Sınavın 1'inci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu olacak.

Sınavın ilk oturumu saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Öğrenciler, ikinci oturumda da Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Güncel
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