LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

AA - Harun Kutbe - Güncel
 - Güncelleme:
LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

AA / Harun Kutbe - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Haziran, Pazar, LGS, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title