LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
AA - Emre Ayvaz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Öğrencilerin sınav için Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelmeleri Okul önünden bekleyenler SAKARYA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.
Öğrencilerin sınav için Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelmeleri
Okul önünden bekleyenler SAKARYA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.
AA / Emre Ayvaz - Güncel