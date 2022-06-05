LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı Öğrencilerin sınav için Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelmeleri Okul önünden bekleyenler SAKARYA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. Öğrencilerin sınav için Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelmeleri Okul önünden bekleyenler SAKARYA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. AA / Emre Ayvaz - Güncel Güncel Haberler

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