LGS İçin Öğrencilere Önemli Uyarılar

Türkiye Yazarlar Birliği Burdur İl Temsilcisi Mücahit Kılınç, Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) giren öğrenciler için uyarılarda bulundu.

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü de olan Kılınç, gazetecilere, LGS sınavına giren öğrencilerin tercih yapmadan önce okullarda sosyal, kültürel etkinlikler, Erasmus projeleri, mezun başarı oranları ve öğretmen kadrosu gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Geçmiş yılların ÖSYM verilerine bakılabileceğini anlatan Kılınç, "Öğrencimiz öğrenim hayatının sonunda bir tıp fakültesine mi, hukuk fakültesini mi tercih edecek? Gittiği okulda kaç tane hukuk, tıp fakültesi çıkmış? Bunlara bakmalı. Yani öncelikle veli, tercih edileceği okulun YKS sonuçlarına muhakkak bakmalı. YKS sonuçlarını okulların yanına koyup bakmalı, hangi okul kendisine hitap ediyorsa o okulu tercih etmeli. Kulaktan dolma ya da ezbere bilgilerle tercih kesinlikle yapmamalı." diye konuştu.

Öğrencilerin istemediği bir bölüme gittiği zaman mutsuz olduğunu dile getiren Kılınç, şöyle devam etti:

"Öncelikle çocuklarımıza mesleki anlamda bir baskı yapmamamız gerekiyor. İlla ki sayısal, eşit ağırlık okusun gibi bir yönlendirme içinde bulunmamamız lazım. Kaldı ki çok iyi matematik, fizik, kimya, biyoloji yapıyorsa, matematik sorularını göz ucuyla çözüyorsa bu çocuk sayısala da gidebilir ama zorlanıyorsa bir alanda devam etmesi mümkün değil. Bu başarısızlığı getirecektir."