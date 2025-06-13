LGS için Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında adayların ihtiyaç duyacağı belgeler için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını, işlemlerin randevusuz yapılacağını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından 15 Haziran Pazar günü yapılan sınavlar için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu. İşlemler randevusuz olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav'a girecek adayların ihtiyaç duyacak belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 15 Haziran Pazar günü 07.00 - 12.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerekmektedir. İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz."