LGS'den tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LGS'den tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
LGS'den tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan İlknur Kahye ve Mehmet Sürmelioğlu, başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan İlknur Kahye ve Mehmet Sürmelioğlu, başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İlknur Kahye, AA muhabirine, aldığı puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Kahye, "Sınavdan sonra 3-4 yanlışım vardır diye düşündüm, çıkmadı. Güzel bir üniversitede okuyup bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." dedi.

Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sürmelioğlu da Türkiye birincileri arasında olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Başarıyı düzenli çalışmasına ve kendisine destek olanlara borçlu olduğunu vurgulayan Sürmelioğlu, "'Full' bekliyorum dediğimde ailem inanmadı, çünkü her 'full' dediğimde birkaç yanlışım çıkıyordu. Bu sefer gerçekten 'full' bekliyordum, sınavım çok güzel geçmişti. Güzel bir üniversitede okuyup astronomi alanında ilerlemek istiyorum." diye konuştu.

Öğrenciler, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı da makamında ziyaret etti.

Başkan Tosyalı, öğrencileri tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun Hatay LGS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title