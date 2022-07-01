LGS'DE TAM PUAN ALAN MUHAMMED, OTOMOTİV MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

OSMANİYE'de, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Muhammed Abdullah Duzcu, araçlara ilgilisinin olduğunu belirterek, otomotiv mühendisliği okumak istediğini söyledi.

Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Muhammed Abdullah Duzcu, LGS'den 500 tam puan aldı. İyi bir sonuç beklediğini ancak 500 tam puan aldığını öğrendiğinde mutluluğunun daha da arttığını kaydetti. Okul tercihi yaparken, İstanbul Erkek Lisesi veya TÜBİTAK Fen Lisesi arasında kaldığını ifade eden Muhammed Abdullah Duzcu, otomobile merakının olduğunu belirterek, otomotiv mühendisliğini düşündüğünü anlattı.

BAŞARISINI KİTAP OKUMAYA BORÇLU

Anne Selda Duzcu, oğlunun küçüklüğünden bu yana düzenli ders çalıştığını ve kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, Muhammed'in başarısının çoğunluğunu kitap okumasına borçlu. Çok kitap okuyan ve düzenli çalışan bir çocuktu. İlkokuldan bu yana çalışmayı seviyordu. Bu başarısını ayrıca öğretmenlerine de borçlu. Çünkü bu iş ekip işidir, okuldaki öğretmenlerine ve azmine borçlu. Biz de destek olduk. Kendisi çalışmak istedi, biz de yardımcı olduk. Tam puan olmasa da bu sonuca çok yakın bir sonuç bekliyorduk. Sürpriz olmadı, çünkü çalışma performansına göre iyi bir sonuç bekliyorduk. Gururluyuz, mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten çok güzel bir duyguymuş dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel