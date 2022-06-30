LGS'de 500 tam puan alan öğrencinin hedefi AİHM'de hakim olmak - Haberler

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LGS'de 500 tam puan alan öğrencinin hedefi AİHM'de hakim olmak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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LGS'de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı Mehmet Özden Güler, hedefinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakim olmak olduğu söyledi.

LGS'de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı Mehmet Özden Güler, hedefinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakim olmak olduğu söyledi.

Kahramanmaraş'ta da özel bir okulda ortaöğretim eğitimini tamamlayan Mehmet Özden Güler, LGS'de soruların tamamını yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Hedefinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakimlik olduğunu söyleyen Güler, "Ben farklı farklı kaynaklardan sorular çözdüm. Dikkat çalışması yaptım son bir ayda. Soru aralıklarında yanlış yaptığımda onlara dikkat çektim. Bol bol kitap okudum ve uluslararası hukuk okuyup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hakim olmak istiyorum" dedi.

Mehmet'in annesi ise, "Bu süreçte veliler de heyecanlı olduğunu çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara insanların destek olunması gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

(Halil Ulubey - İHA)

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