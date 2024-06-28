LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Mühendis Olmak İstiyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Atahan Saygın Güzey, başarısını planlı çalışmaya borçlu olduğunu belirterek iyi bir mühendis olmak istediğini söyledi.

Çayyolu Bilfen Ortaokulunda eğitim gören Güzey, sınava hazırlık sürecinden, sınav gününe kadarki deneyimlerini ve hedefini AA muhabiriyle paylaştı.

Sınava hazırlanma sürecinde düzenli ve planlı çalışmanın önemini vurgulayan Güzey, her gün düzenli soru çözdüğünü, sınava yaklaştıkça soru sayısını artırdığını belirtti.

Güzey, okul ödevlerini bu soruların dışında tuttuğunu, bu şekilde çalışmalarını daha verimli hale getirdiğini ifade etti.

Güzey, ayrıca yıl boyunca bateri derslerine de ara vermediğini dile getirdi.

"Bilgisayar oyunu oynayarak dinlendim"

Ders çalışırken sosyal hayatını da ihmal etmediğini belirten Güzey, ders molalarında bilgisayar oyunu oynayarak dinlendiğini ve okulda tüm teneffüslerde arkadaşlarıyla basketbol oynadığını söyledi.

Fırsat buldukça basketbol ve futbol maçları izlemeyi de ihmal etmediğini ifade eden Güzey, sınav günü motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu ve sınava kararlı bir şekilde girdiğini kaydetti.

Güzey, iyi bir mühendis olmayı hedeflediğini bildirdi.