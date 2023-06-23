LGS birincisi Meryem, moda tasarımcısı olmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Liselere Geçiş Sınav ( Lgs ) sonuçlarını açıkladı. 4 Haziran'da yapılan LGS sınavında BİL Koleji Bahçelievler kampüsünde Türkiye birincisi çıktı. Bahçelievler BİL Koleji 8'nci sınıf öğrencisi Meryem VAHİD, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Bugün okulda yapılan ödül töreninde Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Pehlevan, Meryem Vahid'e ödül takdim etti.

VAHİD: ÇOK FAZLA SORU ÇÖZMEK DEĞİL VERİMLİ SORU ÇÖZMEK ÖNEMLİYDİ

Anne ve babası doktor olan Meryem Vahid (14), farklı duygular hissettiğini belirterek, "Kendimi rüyadaymışım gibi hissediyorum. Sınavdan çıktıktan sonra 3 yanlış falan bekliyordum ama onun dışında böyle bir ihtimali düşünüyordum. Sonuçları görünce şaşırdım, mutlu oldum, 'Başarmışım' dedim. Bence çok fazla soru çözmek değil verimli soru çözmek önemliydi. O yüzden günlük 120-140 soru çözmeme rağmen bunların çoğu sayısal derslerdi. Çok soru çözmenin değil daha çok sayısal ders soruları çözmenin önemli olduğunu düşünüyordum. Bunun dışında paragraf çözdüm. Zaten okulda yeterince deneme sınavları oluyordu o yüzden eve gittiğimde çok fazla deneme çözmeme gerek kalmıyordu. Sadece eksiklerimi tamamlıyordum. Ders çalışmaya 'birinci olacağım' diye başladım. Bundan dolayı fazla hırslıydım. Senenin başında aslında çok fazla yanlışlarım vardı, o yüzden ilk denemelerden sonra moralim çok bozulmuştu ama zaman ilerledikçe 'tamam yapacağım' diye devam ettim" dedi.

"HEYECAN BİRAZ ZORLUYORDU"

Süreyle alakalı sıkıntı yaşamadığını anlatan Vahid, "Sene boyu çok fazla okulda deneme oldu, o yüzden süreyle alakalı bir sıkıntım olmadı sadece heyecan biraz zorluyordu. Ne olmak istediğimi söylediğim zaman genelde garip karşılıyorlar. Ben moda tasarımcısı olmak istiyorum. Yurt dışında üniversite okumak istiyorum. Şu an aklımda Galatasaray Lisesi var ama kontenjanlar sıkıntı olabilir" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ÖNÜNDE ÜNİVERSİTE SINAVI VAR"

Sözlerine devam eden Vahid, "Sınav sonucu başarısız olan öğrenciler hayatta başarısız oldukları anlamına gelmez. Bu sınavda heyecanlanmış olabilirler veya başka bir şey olmuş olabilir. Ben de dahil herkesin önünde üniversite sınavı var. Mesela onların LGS'si kötü geçmiş olabilir ama YKS güzel geçebilir. Bence morallerini bozmamalılar" diye konuştu.

"İLK DUYDUĞUMDA İNANMADIM"

Meryem Vahid'in annesi Azamet Vahid, "Kızımın başarısından dolayı çok mutluyum. Öğretmenlerine ve okuluna özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte etütlerle, denemelerle hep desteklediler. Biraz yıprandığını düşündüm. Meğerse değermiş. Bu kadarını beklemiyordum. Kendisiyle gurur duyuyorum. İlk duyduğumda inanmadım, 'emin misin' diye sordum. Yoğun çalışıyordu, ben genelde 'kendini üzme, sağlık her şeyden önemli' diyordum. Türk öğretmenlerine ve Türkiye'ye teşekkürler" dedi.

SEVER: ÖĞRENCİMİZİN TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLACAĞINI BEKLİYORDUK

Bahçelievler BİL Koleji Kurucusu Serhat Sever, çok gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Sınavın yapıldığı günden beri bunu bekliyorduk. Öğrencimizin Türkiye birincisi olacağını bekliyorduk. Bugün itibarıyla sonuçlar açıklandı. 1 milyon 30 bin öğrenci arasından Bahçelievler BİL Koleji öğrencisi Meryem Vahid Türkiye şampiyonu oldu. 4 yıl önce arkadaşım ile bu okulu kurmuştuk. Meryem'de okulu kurduğumuz ilk yıl ailesiyle beraber bize inandı ve güvendi. 5,6,7 ve 8'nci sınıfları okulumuzda okuyarak bugün itibarıyla Türkiye şampiyonu oldu. Benim için en büyük gurur bu. Öğrencimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

PEHLEVAN: MERYEM O BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZDEN BİRİYDİ

BİL Eğitim Kurumları Genel Müdür Elif Pehlevan, "Bahçelievler BİL Kolejimiz bizim, Türkiye geneli 40 BİL Koleji'nden bir tanesi. 4 yıl önce biz kurucularımızla burayı açtığımızda onlara güvendik, velilerimiz güvendi. Biz Meryem'le tanıştığımız dönemde özel bir olimpiyat sınavı planlamıştık. Meryem o başarılı öğrencilerimizden biriydi. 4 yıl boyunca sarmal bir şekilde 5'inci sınıftan itibaren tüm kazanımları uyguladığımız hibrit eğitim çalışmalarıyla, kaliteli yayınlarımızla, öğretmenlerimiz, kurucularımız ve müdürlerimizin desteğiyle bugüne geldik. 1 milyon 30 bin kişinin katıldığı bir sınavda Meryem, 500 tam puan alarak, bütün sorulara doğru cevap vererek birinci olmuştur. Bu da bizi çok mutlu etmiştir" dedi.

TAŞDEMİR: BUNU BEKLİYORDUK

BİL Koleji Bahçelievler Şubesi Ortaokul Müdürü Servet Taşdemir ise "Herkes gibi biz de sonuçları büyük bir heyecanla bekliyorduk. Öğrencimizin birinci olduğunu öğrendik. Bunu bekliyorduk. Çünkü bunun için gerekli olan bütün çalışmayı öğretmenlerimizle beraber yapmıştık" diye konuştu.