LG'nin geleceğin evlerini tasarlama yarışmasına başvurular başladı

LG Electronics (LG), Alpha Wolves Zirvesi işbirliği ile evde daha iyi bir yaşam için yenilikçi teknolojileri ve çözümleri keşfetme odaklı bir yarışma başlattı.

LG açıklamasına göre, şirket, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Alpha Wolves Zirvesi'nde "LG Future Home Global Innovation Challenge"ı duyurdu. Startupları ve hızlı büyüyen şirketleri hedefleyen bu meydan okuma, evde daha rahat, bağlantılı ve daha sağlıklı bir yaşam için yenilikler ve çözümler arıyor.

Orta ve Doğu Avrupa'daki (CEE) yatırımcılar ve teknoloji şirketleri için hibrit bir platform olan Wolves Summit'in ev sahipliğinde, 7-8 Nisan tarihlerinde düzenlenen özel bir etkinlik olan Alpha Wolves Summit, yerleşik teknoloji endüstrisi oyuncularını fon yöneticileri ve gelecek vadeden yeni girişimlerle birleştirmeyi amaçlıyor. LG ve Wolves Summit, LG Future Home Global Innovation Challenge için oldukça yakın çalışıyor.

Dünyanın dört bir yanından ilgi görmesi beklenen yarışmada, katılımcılardan yaşam kalitesini ve evdeki kullanıcı deneyimlerini iyileştirecek yenilikler için fikir sunmalarını isteniyor. Kazananlar, şirketin yeni girişim müşteri birimi olan LG Future Home ile çalışacak ve kendilerine, konseptlerini daha da geliştirmelerine ve işlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına yardımcı olacak kaynak ve finansman desteği sağlanacak.

İlk 10 finalist, Wolves Summit'in 24-27 Mayıs tarihleri ??arasında Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen yıllık konferansında sunum yapmak üzere davet edilecek. Bu girişim, inovatif fikirlerinin ticarete dökülmesi için çalışan startuplar için de büyük önem taşıyor.

LG Future Home Küresel İnovasyon Yarışması için yapılan başvuruların, "LG Yükseltilebilir Cihazlar için Yeni Özellikler, Aksesuarlar veya Hizmetler", "Yeni Yaşam Tarzı Trendlerini Yansıtan Beyaz Eşyalar", "Beyaz Eşya Malzemelerinde Yeni İnovasyonlar, Bileşenler ve Kontrol" ve "Beyaz Eşyaların Gelecekteki Dönüşümü" şeklinde dört kategoriden biriyle ilgili çözümlere odaklanması gerekiyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen LG ELectronics Başkan Yardımcısı ve LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi AR-GE Merkezi Başkanı Oh Sai-kee, "Wolves Summit ile ortaklaşa LG Future Home Global Innovation Challenge'ı başlatmaktan heyecan duyuyoruz ve geleceğin evleri için akıllı, kullanışlı çözümler yaratmak üzere kazananlarla yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Açık inovasyonu teşvik etmeye ve herkes için daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla benzer fikirlere sahip ortaklar aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Future Home Global Innovation Challenge için başvurular 8 Nisan-9 Mayıs tarihleri ??arasında kabul edilecek. ???????