LG'den elektrikli araç hamlesi! İlk detaylar

Akıllı telefon sektöründe başarısızlık yaşayan ve birçok ülkeden çekilen LG diğer alanlarda çok ciddi başarılara imza atıyor. Televizyon ve ekran üretimi konusunda dünyanın en iyileri arasında yer alan ve beyaz eşya tarafında da oldukça aktif olan LG elektrikli araç şarj işi için yeni bir adım attı.

LG, AppleMango adlı bir elektrikli araç şarj cihazı geliştiricisini satın aldı. Güney Kore merkezli bu şirketin satın alınması, kullanıcı dostu arayüze, gerçek zamanlı kontrole ve aynı zamanda dayanıklı bir yapıya sahip olan şarj istasyonlarının piyasaya sürülmesini sağlayacak.

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LG elektrikli araç şarj işi için AppleMango'yu satın aldı

LG son dönemin en popüler konusu olan elektrikli araçlar konusunda tecrübesiz bir firma değil, uzun süredir elektrikli araçlar için pil, ekran ve sensörler geliştiriyor. Bunun yanı sıra kısa süre önce elektrikli motor, invertör ve yerleşik şarj cihazları geliştirmek için Magna International ile güçlerini birleştirdi.

Üç yıl önce yani 2019 yılında kurulan AppleMango, ince ve hızlı elektrikli araç şarj cihazı başta olmak üzere birçok tescilli teknolojiye sahip. LG altyapıyı geliştirmek için araç şarj istasyonlarını işleten ortakları GS Energy ve GS Neotek ile çalışacak.

LG, 2022'nin sonuna kadar Güney Kore'deki LG Digital Park'ta bir araç şarj cihazı üretim hattı kurmayı planlıyor. Ana hedef, özel konutlar, alışveriş merkezleri, oteller ve kamu binaları dahil olmak üzere çeşitli müşterilere özel elektrikli araç şarj çözümleri sunmak.

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