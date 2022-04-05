'Lezzet Arası' restoranının 15'inci şubesi Batı Ataşehir'de açıldı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Carrefoursa, Türkiye'de 2017 yılında hizmet vermeye başladığı Lezzet Arası restoranının 15'inci şubesini Batı Ataşehir'de açtığını duyurdu.

Carrefoursa CEO'su Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlenen açılışta davetlilere Trio müzik grubu müzik dinletisi yaptı. Kartallıoğlı açılış konuşmasında, "Ataşehir şehrin önemli iş ve sosyal merkezleri arasında. Bu kapsamda uygun fiyata kaliteyi ve lezzeti bu restoranımızda da büyük bir kitleyle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ALANINDAKİ İNOVASYONU"

Lezzet Arası restoranlarının Türkiye genelinde yaygınlaştığına dikkat çeken CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Bundan 6 yıl önce müşterilerimize bambaşka bir tüketici deneyimi yaşatmak üzere çıktığımız yolda bugün Batı Ataşehir şubemizle birlikte restoran sayımızı 15'e ulaştırdık. Tazelik ve kaliteden ödün vermeden, müşterimize en uygun fiyatlı ürünü satmak her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında. Müşterilerimize market fiyatına gastronomik bir lezzet sunmak istiyoruz. Bu noktada "Lezzet Arası" da bizim çok önem verdiğimiz bir proje olmasının yanı sıra aynı zamanda bir inovasyon. Bu modelin yurt dışında uygulamasına yönelik girişimlerimiz de olacak" dedi.

Ataşehir'in merkezi konumuna ve günlük insan trafiğine dikkat çeken Kartallıoğlu, "Lezzet Arası restoranlarımızla ayda yaklaşık 300 bin kişiye yiyeceğin doğrusunu ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ataşehir de şehrin önemli iş ve sosyal merkezleri arasında. Bu kapsamda uygun fiyata kaliteyi ve lezzeti bu restoranımızda da büyük bir kitleyle buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SEBZE MENÜ 29, ET MENÜ 49

Izgara çeşitlerinden sulu yemeklere ve dünya mutfaklarından seçme lezzetlere kadar birçok yiyecek alternatifini ulaşılabilir fiyatlarla sunduğu belirtilen Lezzet Arası restoranı, Toplam 250 metrekare alana sahip, 110 kişi kapasiteli ve 13 personelin görev yaptığı bir restoran. Sebze menünün 29 TL, et menünün 49 TL, tavuk menünün ise 34 TL'den satışa sunulduğu restoranda müşteriler, klasik lezzetlerden köfte ızgarayı 25 TL, tavuk ızgarayı ise 22 TL'den satın alabiliyorlar.

Ramazan ayına özel müşterilerine iki farklı menü sunan restoran, iftariyelik, ana yemek, çorba, salata ve tatlıdan oluşan tavuk menüyü 69 TL'den, köfte menüyü ise 75 TL'den satışa sunuyor. Restoranın bu iki menüsünün 13 Lezzet Arası noktasında da bulunduğu aktarıldı.

TÜM KASAP ÜRÜNLERİ REYON FİYATINA

Açılışta, müşterilerin reyondan market fiyatına aldıkları et, balık veya tavuk ürünlerini de restoranda pişirip yeme imkanına sahip olmaları, dilerlerse Al – Götür servisinden faydalanabiliyor olmaları veya restoranda reyon fiyatına kasap ürünlerini tercih etmeleri gibi seçenekleri olduğu da aktarıldı.

15'İNCİ DURAK BATI ATAŞEHİR OLDU

Türkiye'de bir ilk olarak 2017 yılında hizmet vermeye başlayan Lezzet Arası, İstanbul'da Fulya, Ataşehir Metropol, Marmara Park, Marmara Forum, Bayrampaşa Forum, Maltepe Park, Acıbadem Tepe Nautilus ve Pendik Neo Marin, Bursa'da Nilüfer, İzmir'de Balçova ve Hilltown, Mersin'de Palm City ve Adana'da M1 ve Ankara Çayyolu'nun ardından şimdi de Batı Ataşehir'de açılarak şube sayısını 15'e yükseltti.