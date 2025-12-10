Lezita, Anadolu'nun en büyük 26'ncı şirketi oldu

TÜRKİYE beyaz et sektörünün önde gelen markalarından Lezita, 2024 yılındaki satış performansıyla 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26'ncı oldu.

Lezita, 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26'ncı sırada yer aldı. Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 22'nci kez gerçekleştirilen araştırmada şirketlerin 2024 yılı verileri baz alındı. Temelleri 1969 yılına dayanan Abalıoğlu Grubu'nun, gıda sektöründeki deneyimini ileriye taşıma hedefiyle 2006 yılında kurulan Lezita, bugün bağımsız bir marka olarak İzmir Kemalpaşa'daki son teknolojiyle donatılmış tesisinde üretim yapıyor.

Lezita, Türkiye beyaz et sektöründe entegre üretim yapısı, markası ve yaygın tedarik ağıyla ilk üç markadan biri konumunda. Yenilikçi ürünlerini 70'i aşkın ülkede tüketiciyle buluşturan Lezita, 2024 yılında 75 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Bu performansıyla Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre kanatlı eti ihracatında birinci sırada yer aldı. 2024 yılında cirosunu yüzde 37 artışla 22,5 milyar TL'ye ulaştıran Lezita, üretimden dağıtıma kadar tüm süreci uçtan uca yöneten yapısı sayesinde hem iç pazarda hem de ihracatta istikrarlı bir büyüme sergiliyor.

ŞİRKETLER NET SATIŞLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR

'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırması, Ekonomist'e önceki yıla ilişkin verilerini gönderen Anadolu şirketlerinin net satışlarına göre sıralanmasıyla yapılıyor. Araştırmada, üç büyük İstanbul, Ankara ve İzmir dışında faaliyet gösteren, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50'nin altında olan şirketler, Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Araştırma ilk kez 2004 yılında 250 şirketin 2003 yılı analiz verileri ile hazırlandı. Araştırmadaki şirket sayısı; Anadolu ekonomisindeki gelişmeler ve artan katılım nedeniyle 2010 yılında 500'e çıkarıldı.