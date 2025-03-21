Leyleklerin Türkiye'ye Göçünde Kar Sürprizi

Türkiye'ye göçte kar sürprizi ile karşılaşan leylek sürüleri Beyşehir'de mola verdi

KONYA - Mart ayının gelmesi ile birlikte sıcak ülkelerden bahar ve yaz dönemini geçirmek üzere Türkiye'ye göç etmeye başlayan leylekler, Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar sürprizi ve eksi değerlere düşen dondurucu soğuk hava sürprizi ile karşılaştı.

Göç yolundaki leylek sürüleri, güzergahları üzerinde yağan karın ardından tabiatın beyaz örtü ile kaplanması nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekerken Beyşehir ilçe merkezinde iniş yaptıkları alanlarda beslenmeye çalıştıkları görüldü. Beyşehir kent merkezinin evsel atıklarının taşındığı Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki çöp toplama merkezi ve çevresine akın eden onlarca leylek, yoldan geçen sürücüler için de ilginç görüntüler sergiledi. Leyleklerin büyük bölümünün ekili alanlar üzerinde hareketsiz bekledikleri dikkat çekerken, bazılarının da yiyecek arayarak beslenmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan, çöp toplama alanı çevresinde günü geçiren leyleklerin alana çöp dökmeye gelen çöp toplama araçlarının gün boyu yolunu gözlediği ve diğer türlerle birlikte çöplerin arasında yiyecek arayışı içerisinde oldukları dikkatlerden kaçmadı.