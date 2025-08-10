Leyleklerin Göçü Tekirdağ Semalarında Görsel Şölen Oluşturdu

Sonbaharla birlikte güney yarım küreye göç etmeye başlayan leylekler, Tekirdağ'da görsel bir şölen sunuyor. Fotoğraf tutkunları, bu anları ölümsüzleştirmek için yarışırken, yerel halk leyleklerin yuvalarına dönüşlerini izliyor.

Sonbaharın yaklaşmasıyla güney yarım küreye göç etmeye başlayan leylekler, Tekirdağ semalarında görsel şölen oluşturuyor.

İlkbaharın gelmesiyle kuzey yarım küredeki üreme sahalarına göç eden leylekler, sonbaharın yaklaşmasıyla yeniden göç yoluna koyuldu.

Bu göçe tanıklık etmek isteyen Tekirdağlılar, leyleklerin yuvalarına dönüşlerini izliyor. Sürü halinde Bıyıkali Göleti'ne gelen leylekler burada bir süre dinlendikten sonra rotalarını takip ediyor.

Fotoğraf tutkunları ise bu anları görüntülüyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, AA muhabirine, leyleklerin göçünün başladığını söyledi.

Leyleklerin toplu uçuşlarının oluşturduğu manzaranın insanlara keyif verdiğini aktaran Üzmezoğlu, "Leylekleri her zaman toplu halde uçarken göremiyoruz. Genellikle göç zamanları şansınız varsa ve denk gelirse izleme fırsatı yakalıyor insanlar. " dedi.

Üzmezoğlu, fotoğraf tutkunlarının bu anı ölümsüzleştirmek için yarıştığını belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
