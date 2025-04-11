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Leyleklere Kar Sürprizi

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Ankara'da etkili olan kar yağışı, Kızılcahamam'daki leylek apartmanı sakinlerini de etkiledi. Leyleklerin kar altında kaldığı anlar, dron ile görüntülendi.

Leyleklere kar sürprizi

ANKARA - Ankara'yı etkisi altına altına alan kar yağışı Kızılcahamam ilçesinde bulunan leylek apartmanı sakinlerini de etkiledi.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı il genelinde etkili oldu. Kızılcahamam ilçesinde de Soğuksu Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler yaşanırken Leylek apartmanındaki leylekler karın altında kaldı. Leylek apartmanı sakinleri kar yaşığı altında dron ile görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER MELİH DEMİRBAŞ - Güncel
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