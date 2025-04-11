Leyleklere kar sürprizi

ANKARA - Ankara'yı etkisi altına altına alan kar yağışı Kızılcahamam ilçesinde bulunan leylek apartmanı sakinlerini de etkiledi.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı il genelinde etkili oldu. Kızılcahamam ilçesinde de Soğuksu Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler yaşanırken Leylek apartmanındaki leylekler karın altında kaldı. Leylek apartmanı sakinleri kar yaşığı altında dron ile görüntülendi.