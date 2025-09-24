Leylekler Sonbahar İçin Göç Etmeye Başladı

Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçen leylekler, Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Avrupa ve Balkanlarda yazı geçiren leylekler, kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı.

Tekirdağ semalarından geçen leylekleri gören bazı sürücüler de yol kenarında durup leylekleri izledi.

Sürü halinde Bıyıkali Göleti'ne gelen leylekler burada bir süre dinlendikten sonra rotalarını takip etti.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, leylek sürüsünün geçişine rastladıklarını söyledi.

Gelecek yıl yine heyecanla leylekleri bekleyeceklerini ifade eden Çelik, "Leyleklerin toplu uçuşlarını izlemek ve onları fotoğraflamak keyif verici. Bunları görenler bence çok şanslı, gerçekten izlemesi çok keyifli." diye konuştu.