Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbahar gelmesine rağmen ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

SARIKAMIŞ, KARS (AA) - Çetin kış şartlarının hakim olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbahar gelmesine rağmen ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde iş makineleriyle biriken kar kütlelerini temizleme çalışması yapıyor. Kamyonlara yüklenen karlar, boş arazilere dökülüyor.

Kırsalda yaşayan vatandaşlar da evlerinin önünde oluşan kar birikintilerini kendi imkanlarıyla temizliyor. Eriyen karlar sonucu da çayırlık alanlarda göletler oluştu.

Bir taraftan ekiplerin karla mücadelesi sürürken ilçenin farklı bir noktasına ise leylekler gelmeye başladı. Leyleklerin burada yiyecek bulmaya çalıştığı görüldü.

İnönü Mahallesi sakinlerinden 68 yaşındaki Hikmet Yavuz, AA muhabirine, bu sene geçen yıllara göre çok kar yağdığını söyledi.

Evlerin kara gömüldüğünü belirten Yavuz, "Bu seneki gibi hiç kar görmedik. Acayip kar yağdı. Çatıdan kar döküldü, giriş yerlerini kapattı. Ancak buraların karını açtık. Nisan ayının sonuna kadar ancak bu kar kalkar." dedi.

Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış, İlkbahar, Kars, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title