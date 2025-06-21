Leylekler Muş Ovası'nda Yavru Büyütüyor

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Muş Ovası'na her yıl gelen leylekler, köylerde yavrularını büyütmeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen bu kuşlar, sonbaharda Afrika'ya göç etmek üzere hazırlık yapıyor.

Leylekler Muş Ovası'nda yavrularını büyütüyor

MUŞ - Her yıl Muş Ovası'na gelen leylekler, köylerdeki yavrularını büyütüyor. Köylüler için bir simge olan bu kuşlar, sonbahardaki uzun Afrika göçüne hazırlanıyor.

Her yıl binlerce kilometre yol kat ederek Türkiye'ye gelen leylekler, Muş merkez ile Korkut ve Hasköy ilçelerindeki köylerde direk ve bacaların üzerindeki yuvalarında konaklıyor. Yaz boyunca yumurtadan çıkan yavrularını besleyip büyüten leylekler, onları kışı geçirecekleri Afrika ülkelerine uzanacak göç yolculuğuna hazırlıyor.

Merkeze bağlı Muratgören Köyü Muhtarı Alican Arslan, baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin yumurtlama döneminin ardından sayılarının artmaya başladığını belirtti. Yavrularını büyüterek sonbaharda göçe hazırlandıklarını aktaran Arslan, "Biz de leylekleri seviyoruz. İsteriz ki kimse onlara zarar vermesin, daim böyle Muş Ovası'na gelip gitsinler. Yavru leylekler yumurtadan çıktıktan sonra uçmaya hazırlanıyor. Biz köylü olarak leylekleri seviyoruz. Çünkü onlar yıllardan beri bizim köyümüzün simgesi ve göz bebeğidir" diye konuştu.

Köyün çocuklarından Mehmet Akif Arslan ise leylekleri çok sevdiklerini belirterek, ilkbaharda köye geldiklerinde onlara yem verdiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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