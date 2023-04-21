LEYLEKLER, KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NDEKİ YUVALARINA DÖNDÜ

SAMSUN'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 'Leylek Ormanı' baharın gelmesiyle şenlendi. Kış döneminde deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onaran leylekler kuluçkaya yatarak ailelerine katılacak yeni yavruları için hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip. 358 kuş türüne ev sahipliği yapan delta baharın gelmesiyle birlikte şenlendi. Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık bin leylek bulunuyor.

Özelikle Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leylek yuvalarının yoğun olduğu ve 'Leylek Ormanı' olarak adlandırılan bölgede mart ayı itibariyle yuvalar hareketlenmeye başladı. 60 yuvanın bulunduğu ve ağaçta 3-4 lyuvanın yer aldığı alan ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Kış ayında deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçaları ve otlarla onaran leylekler ailelerine katılacak yeni üyeler için yuvalarını hazırlıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, Leylek Ormanı'nın yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği alanların başında geldiğini ifade ederek, '60 leylek yuvasının bir arada olduğu bir alan burası. Leylek yuvaları burada ağaçlar üzerinde. Bir ağaç üzerinde 3-4 yuva görebilirsiniz. Burada bir apartman sistemini de oluştuğu için aynı zamanda buraya 'Leylek TOKİ' de deniliyor. Ziyaretçilerin leylekleri daha rahat gözlemleyebilmeleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bölgeye bir kule yapıldı. Buradan çok güzel bir şekilde onları izleyebiliyorsunuz? dedi.

Mart itibariyle gelen ve 30 günlük kuluçka dönemleri olan leyleklerin yuvalarında 3-4 yavru bulunduğunu da belirten Kadir Yılmaz, 'Bu bölge besi yönünden de çok zengin. Normalde yuvayı dişi kuş yapar derler ama leyleklerde tam tersi oluyor. Yuvayı erkek leylek yapıyor ve dişi buna göre erkeğini seçiyor' diye konuştu.(DHA)