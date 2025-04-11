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Leylekler Kışın Şokunu Yaşadı: Soğuk Hava ile Mücadele Ettiler

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Sivas'ta baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, beklenmedik bir şekilde kış koşullarıyla karşılaştı. Hafik ilçesinde yuvalarına dönen leylek ailesi, soğuk havadan korunmak için yumurtalarını sıcak tutmaya çalıştı.

Leylekler bu sefer baharı değil kışı getirdi

Yuvada görüntülenen leylek ailesi, soğuk hava ile mücadele etti

SİVAS - Sıcak iklimlerde yaşayan ve baharın müjdecileri olan leylekler Sivas'ta şaşkına uğradı. Nisan ayında yağan kar sonrası yüksek kesimler beyaza bürünürken soğuktan korunmaya çalışan leylekler yuvada görüntülendi.

Kış aylarından önce güneye göç eden ve ilkbaharın gelişiyle Türkiye'ye göç eden leylekler, yuvalarına döndü. Hafik ilçesine bağlı Göydün köyü, yaklaşık 2 hafta önce beklediği leyleklere kavuştu. Köyün maskotu haline gelen ve 'Leylekli Köy' olarak anılmasına neden olan göçmen kuşlar, soğuk hava sürprizi ile karşılaştı. Sıfırın altında 5 dereceye varan hava sıcaklıkları ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan leylekler, yuvalarında bulunan yumurtaları soğuktan korumaya çalıştı. Köyde bulunan ve bir elektrik direğine yuva yapan leylek ailesinin soğuk hava ile olan mücadelesi, dron ile havadan görüntülendi. Dişi ve erkek leyleğin yumurtalarını sıcak tutmak için çaba harcadığı görüntüler, belgeselleri aratmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
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