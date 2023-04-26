Leylekler bu köyü sevdi

TOKAT - Tokat'ta 15 yıldır yol kenarında yuvaları bulunan leylekler bu yıl cami kubbesinde ikinci bir yuva oluşturdu.

Tokat'ın Merkeze bağlı Ulaş Köyünde 15 yıldır leylekler baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Mart ayının son günlerinde gelen leylekler bölge halkı tarafından sevgiyle karşılanıyor. Tokat- Amasya karayolunun kenarında bir telefon direğinde kurulu olan yuva yolculuk yapanların da dikkatini çekiyor. 15 yıldır bulundukları yuvanın karşısında ki Ulaş köyü Eyüp Sultan caminin kubbesine ikinci yuvalarını yapan leylekler, bölge halkı tarafından dikkat çekiyor.

"Burada leyleklere karşı tatlı bir bakış hakim"

Leylek yuvalarına 13 yıldır komşu olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, " Mart ayının ortasında geliyorlar, gitmeleri ise sonbahar aylarının sonunu buluyor. Genelde erken geliyorlar, kar yağarken geldiklerin de olmuştur. Leylek halk arasında baharın müjdecisi olarak söylenir. Leylekler buraya geldikleri zaman biz baharın geldiğini anlıyoruz. Bizim burada leyleklere karşı tatlı bir bakış hakim. Ben 15 yıldır bu bölgedeyim ve bu yuva hep buradaydı. Bu yıl farklı bir şey oldu caminin kubbesine de yuva yaptılar. Burada kendileri doğal yollarla besleniyorlar, bazen benim seramın da yakınlarına geliyorlar aramızda 2 metre kadar mesafe kalıyor. Yakında olduklarında onları izlemesi çok güzel oluyor, insan hayran kalıyor. Leylekler ilk geldiklerinde buraya sadece fotoğraf çekinmek için gelenler oluyor "dedi.