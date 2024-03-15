Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Gökyüzünde Görüldü
Kış mevsiminin sonuna gelinen bugünlerde baharın müjdecisi leylekler de gökyüzünde görülmeye başladı. Ülkemize dönen leylekler, Eskişehir'de kameralarımıza yakalandı. Yumurtladıktan sonra yavrularını büyütecek olan leylekler, sonbaharda tekrar göç yoluna düşecekler.
Kış mevsiminin sonuna gelinen bugünlerde baharın müjdecisi leylekler de gökyüzünde görülmeye başladı.
Havaların soğumaya başladığı günlerde ülkemizden ayrılıp sıcak Afrika ülkelerine göçeden leylekler, ülkemize dönmeye başladılar. Eskişehir'de kameralarımıza yakalanan leylek sürüsü güzel görüntüler oluşturdu. Sonbaharda terkettikleri yuvalarına dönen leylekler yumurtladıktan sonra yavrularını büyütecekler ve sonbaharda tekrar göç yoluna düşecekler.