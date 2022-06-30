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Dronu fark eden leylek, yavrularının üzerine böyle kapandı

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
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Dronu fark eden leylek, yavrularının üzerine böyle kapandı Tekirdağ'da platform korumalı leylek yuvaları dron ile havadan görüntülenirken, üzerinde dron cihazının uçtuğunu fark eden leylek, yavrularının üzerine kapanarak onları olası tehlikelerden korumaya çalıştı.

Dronu fark eden leylek, yavrularının üzerine böyle kapandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da platform korumalı leylek yuvaları dron ile havadan görüntülenirken, üzerinde dron cihazının uçtuğunu fark eden leylek, yavrularının üzerine kapanarak onları olası tehlikelerden korumaya çalıştı.

Leyleklerin göç dalgasına karşın Tekirdağ'da leyleklerin elektrik tellerinden zarar görmemesi için farklı bölgelere platform çalışması yapılıyor.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında mevsimsel göç halinde bulunan leylekler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve TREDAŞ ile ortak çalışmaları sonucu elektrik direklerinin üzerinde yükseltme ve platformlar yapılarak leyleklerin elektrik akımına kapılmaması sağlanmıştı. Tekirdağ'ın Hayrabolu yolu üzerindeki bir elektrik direğindeki platformda yuva yaparak iki yavrusu ile daha rahat yaşam sürdüren leylek dron ile havadan görüntülendi.

Ayçiçeği tarlasında bulunan direğin üzerindeki platforma yuva yapan leylek, üzerinde dronu cihazını fark edince zaman zaman yavrularının üzerine kapanarak onları olası tehlikelerden korumaya çalıştı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

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