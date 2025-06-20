Leylek Yavrusuna Köylüler Sahip Çıktı

Yuvadan düşen leylek yavrusu koruma altına alındı

MUŞ - Muş'un Yelalan köyünde yuvadan düşen leylek yavrusuna köy sakinleri sahip çıktı.

Muş merkeze 45 kilometre uzaklıktaki köyde, annesinin yem aramak için yuvadan ayrıldığı sırada elektrik direği üzerindeki yuvadan düşen yavru leylek, köy çocukları tarafından bitkin halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, leylek yavrusunu koruma altına aldı.

Köy sakinlerinden Mehmet Tahir Sevim, sabah saatlerinde çocukların kucağında leyleği gördüğünü belirterek, "Leyleğin uçamadığını fark ettik. Yuvasından düşmüş. Doğa Koruma ekiplerini aradık, sağ olsunlar hemen geldiler. Tedavisini yapıp tekrar doğal ortamına bırakacaklar. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor ve uçma kabiliyeti henüz gelişmemiş" dedi.

Leylek yavrusu, tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak.