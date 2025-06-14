Leylek Yavruları İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Leylek Yavruları İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Muğla'nın Ula ilçesinde leylek yavrularının ayaklarına ip dolanması sonucu itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, yavruları iplerden kurtarıp yuvalarına geri bıraktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akçapınar Mahallesi'nde leylek yavrularının yuvasında ayaklarına ip dolandığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla iplerden kurtarılan leylekler yuvalarına tekrar bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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