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Son dakika haberi! BURSA-LEYLEK SÜRÜSÜ ANIZ YANGININA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! BURSA-LEYLEK SÜRÜSÜ ANIZ YANGININA NEDEN OLDU

Son dakika haberleri... BURSA'nın İnegöl ilçesinde leylek sürüsünün elektrik tellerine çarpması ile meydana gelen kısa devre sonucu çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde leylek sürüsünün elektrik tellerine çarpması ile meydana gelen kısa devre sonucu çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir Yolu'nda, leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması ile meydana geldi. Leylek sürüsünün çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri koparak tarlaya düşünce anız yangınına yol açtı. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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