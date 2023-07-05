Leylek Ormanı'nda yumurtadan çıkan yavrular uçuşa hazır

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Leylek Ormanı'nda yumurtadan çıkan yavrular uçuşa hazır hale geldi.

Her yıl bahar aylarında Afrika'dan 7 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye gelen leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek Ormanı'nı şenlendiriyor. Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları yuvalarına dişilerinden önce gelen erkek leylekler, yuvalarını tamir ettikten sonra nisan ayında dişi leyleklerin gelmesiyle çiftleşerek yavrularını büyütüyor. Serpilen yavru leylekler büyük göçe hazırlanıyor. Bölgede 5 ay kalan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacak. Leylek Ormanı'na gelen ziyaretçiler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Yozgat'tan gelen Gürsel Güler, "Çok beğendik. Her tarafta leylekleri görmek çok güzel. Uçarken gördük. Yuvalarında çocuklarını beslerken gördük. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Bayağı leylek var. Gelirken de gördük. Burası özellikle çevrili bir alan. Sadece burada değil şehrin merkezine doğru da bayağı vardı. İnanılmaz güzel" dedi.