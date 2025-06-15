Leylek Dursunköy Mahallesi'nin Maskotu Oldu

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Arnavutköy'de göç sırasında yavrulayınca yolculuğuna devam edemeyen bir leylek, Dursunköy Mahallesi'nde elektrik direği üzerine kurduğu yuvasıyla mahalle sakinlerinin maskotu haline geldi. Leylek, yavrularıyla birlikte uçmayı öğrenirken çevredekilerin ilgisini çekiyor.

Arnavutköy'de yavrulayınca göçe devam edemeyen leylek mahallenin maskotu oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de göç sırasında mola veren bir leylek yavruladığı için yolculuğuna devam edemedi. Yavrularıyla birlikte bir direğin üzerine yuva kuran leylek mahalle sakinlerinin maskotu oldu.

Göç yolculuğunda olan leylekler İstanbul'da bulunan Arnavutköy ilçesinin bazı mahallelerini mola noktası olarak kullanıyor. Sazlıbosna, Baklalı ve Dursunköy Mahalleleri halk arasında Leylekli Köy olarak biliniyor. Bu sene ise göç yolculuğunda olan bir leylek Dursunköy Mahallesi'nde mola verdiği esnada yavruladı. Yavrularını bırakarak göç yolculuğuna devam edemeyen leylek mahalle içerisinde bulunan elektrik direği üzerine kurduğu yuvayla mahalle sakinlerinin maskotu oldu. Maskot leylek dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"Uçmayı öğrenirken sağa sola çarpıyorlar bazen"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Köse, "Bu leylek ben bildim bileli bu yuvaya mart sonunda gelir Ağustos 15'ine kadar burada durur daha sonra gider. 3 yavrusu var şu anda her sene bu yuvaya geliyor. Bu meydanda uçmayı öğretiyorlar hatta bazen çarpıyorlar sağa sola uçmayı öğrenirken sonra beraber gidiyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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