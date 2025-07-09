Leyleğe İtfaiye Ekiplerinden Yardım

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde boynuna poşet dolanan leyleğe itfaiye ekipleri müdahale etti. Elektrik direğindeki yuvadan kurtarılan leylek, itfaiye personeli tarafından poşetten kurtarıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde boynuna poşet dolanan leyleğe itfaiye ekipleri yardım etti.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Altıntepe Mahallesi'nde elektrik direğindeki yuvada bulunan 3 leylekten birinin boynundaki poşet nedeniyle hareket zorluğu yaşadığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.

Mahalleye giden itfaiye ekipleri, aracın sepetiyle elektrik direğine çıkarak leyleğe ulaştı.

İtfaiye personeli, leyleği boynundaki poşetten kurtardı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.