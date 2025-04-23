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Leyla Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Leyla Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı
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62 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene ailesi ve sevenleri katıldı.

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

"Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri", "Derin Sular" ve "Teşkilat"ın aralarında bulunduğu yapımlarda rol alan oyuncu Okay için Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Okay'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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