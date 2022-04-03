Lexus, Türkiye'de yeni NX SUV ile "atak" dönemini başlattı

Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ali Haydar Bozkurt, "Markamızın daha çok tanınmasına ve bilinirliliğinin artmasına odaklandığımız ilk 5 yılı geride bıraktık. Şimdi ikinci 5 yıllık dönemdeyiz ve biz 'atak planımız' çerçevesinde adetlerimizi artıracağımız bir sürece giriyoruz." dedi.

Premium otomobil üreticisi Lexus, marka adına yeni bir dönemin kapılarını açan 2. nesil NX modelini Türkiye'de satışa sunmasına ilişkin Antalya'da bir basın buluşması gerçekleştirdi.

Yeni NX, sektörde ilk kez katılımcıların kendi avatarlarıyla yer aldığı metaverse dünyasında tanıtıldı. NX'e ait özellikleri birleştirerek aracı oluşturan katılımcılar, farklı bir oyunlaştırma deneyimi yaşadı. Lexus, bu organizasyonla birlikte dijital dünya ve fiziksel dünyayı buluşturarak "fijital" bir deneyim ortaya koydu. Son teknolojilerle donatılan yeni ürününü fütüristik bir ortamda tanıtan Lexus, lansmana özel hazırlanan NFT eser ile NX'i lanse ederek bir ilke daha imza attı.

Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, "5 yıl önce 'biz farklıyız' söylemiyle yola çıkmış, rafine ve ayrıcalıklı lüks kavramlarıyla premium segmentin önemli oyuncusu Lexus'u ülkemize kazandırmıştık. Markamızın daha çok tanınmasına ve bilinirliliğinin artmasına odaklandığımız ilk 5 yılı geride bıraktık. Şimdi ikinci 5 yıllık dönemdeyiz ve biz 'atak planımız' çerçevesinde adetlerimizi artıracağımız bir sürece giriyoruz." dedi.

Bu planın arkasında da gelecek dönemde Lexus markasının özellikle Türkiye pazarına da uygun yeni ürünler sunacak olmasının yattığını belirten Bozkurt, "Lexus global anlamda büyük bir değişim sürecinde ve bu stratejik dönüşüm ürün anlamında Lexus NX ile başlıyor. Yeni NX, bizim için sadece bir model lansmanı değil, NX ile birlikte markanın yeni dünyasına da adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 9 model seçeneği sunacağız"

Lexus'un global çaptaki bu dönüşümle yeni bir sayfa açtığını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Lexus, 2025'e kadar sunacağı 20 adet yeni veya yenilenmiş ürünle lansman atağı başlatıyor. Bu çerçevede marka mimarimiz de 'Making Luxury Personal (Kişiselleştirilmiş Lüks)' vizyonuyla yeniden şekilleniyor. Hizmet yaklaşımının yanı sıra ürünlerde de farklı pazarlara uygun modeller sunulması planlanıyor. Önümüzdeki dönemde çıkacak ürünlerde bu etkiyi daha fazla göreceğiz. Global anlamda yeni vizyonumuzu yansıtan her pazara uygun araçlarla yeni bir sayfa açıyoruz. Bunun ilk örneği de NX oldu. NX'den sonra bunun devamını da önümüzdeki yıl yoğun lansman takvimiyle Türkiye'de de göreceksiniz. Birçok farklı segmentte olmak üzere 9 model seçeneği sunacağız. Şu anda mevcut ürün gamımızla premium segmentin yüzde 11'ine hitap ederken, gelecek olan yeni ürünlerle 2023'ün sonunda bu oranın yüzde 20'ye ulaşmasını hedefliyoruz."

Lexus Türkiye olarak geri alım garantisinden tır ile araç transferi hizmetine, kişiye özel danışmanlıktan randevu ile 7/24 showroom açma ayrıcalığına ve istenilen yerde test sürüşü sunma imkanına kadar birçok kişiselleştirilmiş lüksleri sunduklarını, gelecek dönemde daha fazla kişiselleştirilmiş hizmet sunmaya devam edeceklerini bildiren Bozkurt, 61 satış sonrası servis noktasıyla hiçbir premium markada bulunmayan güçlü bir servis ağına sahip olduklarını vurguladı.

"İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere yapılanmamızı genişleteceğiz"

Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'de markanın yeni 5 yıllık stratejisine de değinirken, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, her yıl bir önceki yılın üzerinde satış gerçekleştirmek. Bir bulunurluk sorunu yaşanmaması durumunda bu yıl da geçtiğimiz senenin üzerinde bir rakamla yılı kapatmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki sene de yeni lansmanlarla beraber adetlerimizin ciddi anlamda artmasını planlıyoruz. İkinci beş yılda Ankara ve İstanbul dışındaki illerde de yer almak için de stratejimizi oluşturuyoruz. İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere yapılanmamızı genişletmek için görüşmeler içerisindeyiz."

Bozkurt, bu yıl için yeni tanıtılan Lexus NX'ten 250-300 adet talep ettiklerini ancak çip krizi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle şu anda net rakam alamadıklarını, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Savaş uzarsa bu iş daha da tatsız bir yere gidebilir"

Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bozkurt, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Salgının devam etmesi, çip krizi, lojistik sorunu, ham madde sorunu ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşının 2022 yılı ile ilgili tahmin yapmayı çok daha güç bir hale getirdiğine işaret eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Otomotiv pazar tahmini yapmak çok zor. Bugün pazar tahmini vermek çok şeye bağlı. Yani dış piyasadaki dengelere bağlı, iç piyasadaki ekonomik gelişmelere bağlı, Rusya savaşına bağlı, bağlı, bağlı, bağlı… Ama bir de ne kadar ürün alacağınıza bağlı. Araç yokken neyi konuşacaksınız ki? Ama bugün araç bulma sorunu olmasaydı, yani üreticiler istediğimiz kadar araç veriyor olsaydı bu şartlar altında geçtiğimiz yılı en fazla yakalardık. Daha ötesine geçeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıla göre özellikle fiyatlar çok değişti. İnsanların kişi başı geliri yeterince bugünü yakalayacak kadar henüz gelişmedi. Otomotiv pazarını bugün kurumsal satışlar taşıyor, ÖTV muaf satışlar taşıyor. Perakende nispeten daha arkadan ve yavaş yavaş geliyor. O nedenle bu yılla ilgili pazar tahmini verirken, araç bulunursa 750 bini geçeceğini sanmıyorum. Ama araç bulunmazsa ne kadar bulunmayacağına göre de aşağıya doğru gidebilir. Yani umarım çok da böyle korkunç bir yere gitmeyiz. Ama bu savaş uzarsa bu iş daha da tatsız bir yere gidebilir."

Yeni NX, İstanbul Dolmabahçe ve Ankara Mahall showroomlarındaki yerini aldı

Verilen bilgiye göre, Lexus'un D-SUV modeli NX, 1 milyon 650 bin TL'den başlayan fiyatlarla İstanbul Dolmabahçe ve Ankara Mahall showroomlarındaki yerini aldı.

Tasarımı, dinamik sürüşü, teknolojisi ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni NX, Türkiye'de tam hibrit 350h ve plug-in hibrit NX 450h+ olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Her iki model de Lexus'un uzun yıllardan bu yana elektrikli ve benzinli motoru kombine eden premium hibrit araç liderliğinin deneyiminden yararlandı.

NX ürün gamının en çok tercih edilen versiyonu olacak tam hibrit NX 350h, dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisi ile hibrit performansını ve verimliliğini daha ileri seviyelere taşıyor. Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli NX 450h+'ın hibrit sistemi de dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. NX ortalama olarak karma tüketimde 69-76 kilometre elektrikli menzile sahipken şehir içerisinde versiyona göre 98 kilometreye kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor. NX 450h+'ın bataryası, 2,5 saat civarında doldurulabiliyor.

Tüm versiyonlarda zengin donanımlar

NX 350h ürün gamında tüm modeller 4x4 sürüş özelliğine sahipken, "Business, Business Plus, Executive F Sport ve Exclusive" donanım seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte NX'in dışarıdan da kabloyla şarj edilebilen modeli plug-in NX 450h+ da 4x4 sürüş özellikleriyle Executive, F Sport ve Exclusive donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Tüm versiyonlarla zengin donanımlar sunan yeni NX, versiyona göre ısıtmalı ön-arka koltuklar, ısıtmalı direksiyon, kablosuz şarj özelliği, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, 14 inç dokunmatik ekran, Mark Levinson ses sistemi, dijital iç dikiz aynası ve sunroof gibi donanımlarıyla öne çıkıyor.

Yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan NX, Lexus'un elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk modeli unvanını aldı. Geleneksel iç kapı kolu yerine kapı paneline yerleştirilen düğmeye tek bir yumuşak dokunuş ile kapı rahatça açılabiliyor. Japon evlerindeki geleneksel fusuma sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlenen elektronik kapı, otomotiv sektöründe bir ilk olan Güvenli Çıkış Asistanı özelliğiyle kombine edildi. Böylece kapı açma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak kapının açılması önleniyor. Dış tarafta ise sabit kapı kolunun iç tarafında küçük bir düğme yer alıyor.

Ayrıca, Euro NCAP çarpışma testlerinde 5 yıldız alan yeni NX, bu standartları da aşarak güvenlik ve sürücü yardımcıları alanında birçok yenilik getiriyor. Yeni NX'in geliştirilmiş Ön Çarpışma Önleyici Sistemi, hem gündüz hem de gece motosiklet, hayvan ve ağaç, duvar gibi sabit objeleri de tanımlayabiliyor. Bununla birlikte Acil Direksiyon Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit Takip Asistanı gibi özelliklerle sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Her hava şartında konforu artıran ve sürüş kolaylığı sağlayan dijital iç dikiz aynası da NX'in yenilikçi özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.