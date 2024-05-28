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Lewis Hamilton, Gazze'deki İnsanlık Dramına Tepki Gösterdi

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Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi. Hamilton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların yaşadığı travma ve terörün dehşet verici olduğunu belirterek, bu duruma bir son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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