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Levrek Kaçışı: Olta Başına Geçen Rizeliler

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Rize'de bir balık çiftliğindeki kafesin ağ denetimi sırasında 2 ton levrek denize salındı. Olayı duyan Rizeliler ve çevre illerden gelen balıkçılar sahile akın etti, ancak bolca av yapmak isteyenler hayal kırıklığına uğradı.

Levreklerin kafesten kaçtığını duyanlar oltaları ile sahile akın etti

RİZE - Rize'de kültür balığı üreten çiftlikteki kafeste ağ denetimi sırasında 2 ton levreğin denize dağıldığını duyanlar oltalarını alarak sahile akın etti.

Gündoğdu Sahili'nden yaklaşık 2 kilometre açıktaki denizde üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden birinde bir süre önce ağ değişimi yapıldığı sırada 2 ton balık denize dağıldı. Kafesten çıkan binlerce balığın denize dağıldığını duyan Rizeliler oltaları ile sahili doldururken, tekneleri ile de denize açıldı. Ancak Trabzon ve Giresun'dan bile gelen balıkçılar umduğunu bulamadı.

Balık tutmak için Giresun'dan geldiğini söyleyen Abdi Boduroğlu, "Sosyal medyadan Rize'de balık kafesinin patladığını duyduk. Sabah geldim ama hiçbir şey tutamadım. Levrek olduğunu söylediler ama görmedim" dedi.

Olayın birkaç gün önce gerçekleştiğini söyleyen Ömer Avcı, "Haberi biraz geç aldık. tutanlar almış. Ama biz tutamadık" diye konuştu.

Levrek Kaçışı: Olta Başına Geçen Rizeliler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KENAN AKYÜZ - Güncel
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