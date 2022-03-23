Levent Gültekin'e saldırı davası: Sanıklara 11 ay 20 gün hapis cezası

BAKIRKÖY'de bir yıl önce gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla "Kasten nitelikli yaralama" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru hakkında "kasten yaralama" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve Levent Gültekin katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel