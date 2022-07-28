Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki Flamingo Ölümlerini TBMM Gündemine Taşıdı: 'Su Kanalları Neden Açılmıyor?'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yüzlerce yavru flamingonun hayatını kaybetmesini TBMM gündemine taşıdı. Gök; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye; "Her yıl aynı dönemde Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık sebebiyle yüzlerce flamingo hayatını kaybettiği halde gölü besleyen su kanallarının açılmamasının sebepleri nelerdir?" sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Gök, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gölü besleyen su kanallarının kapalı olması sebebiyle göl nemini kaybetmekte, yavru flamingolar ve onları terk edemeyen yetişkinler susuzluktan ölmektedirler. Sivil çevre örgütleri bu yıl göldeki ilk ölümlerin gerçekleştiğini ifade ederek Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün gölü besleyen kanalları açmaması halinde 10-15 gün içerisinde bölgedeki bütün flamingoların ölebileceğini bildirmektedirler. Yavru flamingoların uçabilecek gelişkinliğe ulaştığı eylül ayına kadar göle su sağlayan bütün kaynakların açılması gerekmekte, ilgili makamların her yıl yaşanan bu katliama dur demesi beklenmektedir."

Gök, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

". Her yıl aynı dönemde Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık sebebiyle yüzlerce flamingo hayatını kaybettiği halde gölü besleyen su kanallarının açılmamasının sebepleri nelerdir?

. Tuz Gölünde önümüzdeki 10-15 gün içerisinde gerçekleşmesi muhtemel kitlesel flamingo ölümlerinin önüne geçilmesi için gölü besleyen su kanallarının açılması düşünülmekte midir?

. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Tuz Gölü havzasında hayatını kaybeden flamingoların sayısını açıklar mısınız?"